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Окупанти завдають ударів по Харкову та передмістю: будьте обережні

Окупанти завдають ударів по Харкову та передмістю: будьте обережні

У Харкові було чутно вибух

Синєгубов закликав жителів не покидати укриття.

Окупанти завдають ударів по Харкову та передмістю ввечері 12 травня.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів бути обережними.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.

О 22:54 год. стало відомо про влучання у передмісті Харкова.

"Обидва прильоти у найближчому передмісті", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

Тим часом війсковий журналіст розповів, чи слід будувати серйозні фортифікаційні укріплення ближче, ніж 8-10 км від лінії фронту. Про це він сказав на тлі закидів про нібито недостатньо побудовану оборону на кордоні з РФ у Харківській області є нерозумінням ситуції.

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