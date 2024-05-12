Окупанти завдають ударів по Харкову та передмістю: будьте обережні

Окупанти завдають ударів по Харкову та передмістю ввечері 12 травня.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів бути обережними.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.

О 22:54 год. стало відомо про влучання у передмісті Харкова.

"Обидва прильоти у найближчому передмісті", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

Тим часом війсковий журналіст розповів, чи слід будувати серйозні фортифікаційні укріплення ближче, ніж 8-10 км від лінії фронту. Про це він сказав на тлі закидів про нібито недостатньо побудовану оборону на кордоні з РФ у Харківській області є нерозумінням ситуції.

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