Окупанти завдають авіаударів по місту: що відбувається в Маріуполі 23 квітня

Окупанти завдають авіаударів по місту: що відбувається в Маріуполі 23 квітня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 22 квітня.

Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ

На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.

Війська Росії продовжують атакувати "Азовсталь" попри наказ Путіна

Війська РФ продовжують атакувати "Азовсталь" у Маріуполі попри наказ російського президента Володимира Путіна про припинення обстрілів, що може свідчити або про втрату російським президентом контролю над своєю армією або про його чергову спробу всіх обдурити. Про це заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Евакуація з Маріуполя може відбутися 23 квітня

Є ймовірність, що 23 квітня вдасться відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Проте на офіційне підтвердження треба очікувати вранці того ж дня. Маріупольці мають бути готовими та налаштованими на випадок, якщо гуманітарний коридор все ж вдасться "пробити", повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Поблизу Маріуполя виявили ще одну величезну братську могилу

На околиці Маріуполя, у селищі Виноградне, виявили ще одну братську могилу, в якій може бути похована щонайменше тисяча мирних містян, вбита росіянами. Про це свідчать супутникові знімки Planet. На світлинах від 20 квітня розмір масового поховання становить 45 на 25 метрів.

Фото: Maxar

Арестович пояснив, чому Путін "скасував" попередній наказ штурмувати "Азовсталь" в Маріуполі

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував відмову російського диктатора Путіна штурмувати "Азовсталь". За його словами, очільник РФ, ухвалюючи таке рішення, керувався кількома факторами.

Росія могла застосувати у Маріуполі змішаний з хімікатами сльозогінний газ

Російські війська під час атаки на Маріуполь могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні", - додав він.

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Путін озвучив Мішелю свою пропаганду про коридор з "Азовсталі"

Президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із головою Євроради Шарлем Мішелем війну РФ проти України. Путін виклав принципові оцінки у зв'язку зі "спеціальною військовою операцією" із "захисту "республік" Донбасу".

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Президент РФ нарозповідав, що після вигаданого ним "визволення" Маріуполя було віддано наказ скасувати штурм заводу "Азовсталь" у місті і "всім, хто склав зброю, гарантується життя". Зауважимо, за даними української розвідки, РФ продовжить наступ на "Азовсталь".Традиційно Путін звинуватив українську владу в тому, що вона нібито "не дозволяє військовим, які перебувають на "Азовсталі", скористатися можливістю скласти зброю".

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Рішення Путіна блокувати "Азовсталь" свідчить про інші наміри - британська розвідка

Припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ углиб Донбасу. Кремль відмовився від штурму "Азовсталі", побоюючись знизити загальну бойову ефективність збройних сил через значні втрати. Про це повідомляє військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, Мережею активно шириться промовиста та емоційна фотографія, яку зробив один з військових лікарів "Азову", який перебуває у Маріуполі. На кадрі, яким медик поділився у своєму Instagram зображені його закривавлені руки у рукавицях, які він склав у формі серця.

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