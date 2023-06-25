Окупанти заявили про "ліквідацію терористів" у Бердянську: серед вбитих – 16-річний підліток

Представник окупаційної "адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов заявив про вбивство двох українців у Бердянську ввечері 24 червня. Одним із загиблих був 16-річний Тигран Оганесян, якого окупанти викрадали ще у вересні 2022 року за проукраїнську діяльність.

Як написав колаборант Рогов, у суботу, 24 червня, приблизно о 19-й годині, "двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів" на міській набережній.

Представник окупаційної "влади" Запоріжжя назвав вбитих проукраїнських бердянців "терористами". Про другого вбитого наразі нічого не відомо.

Місцевий Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" опублікував нібито останнє відео, яке записав Тигран. На ньому хлопець каже: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Як повідомляє Telegram-канал, Тигран – один із двох підлітків, яких окупанти звинувачували у спробі диверсії на залізниці і збиралися передавати справу до свого "суду". Слідчий комітет РФ 24 травня звинуватив їх у змові "задля підтримки Збройних сил України". Їм загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі.

"Діти перебували певний час під вартою окупантів, де піддавалися тиску та тортурам, а пізніше були під наглядом окупаційної поліції і мали там щоденно відзначатися... Зрозуміло, що перебуваючи під наглядом Тигран Оганесян не міг здійснити жодних нападів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під ранок 25 червня окупанти обстріляли Херсон. Снаряд влучив у п'ятиповерхівку, є жертва.

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