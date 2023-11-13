Окупанти заявили про "перегрупування військ", а потім несподівано "включили задню": що трапилось

Пропагандистські ЗМІ РФ вранці 13 листопада опублікували повідомлення з посиланням на Міноборони Росії про те, що окупанти нібито "перекидають угруповання "Дніпро" на вигідніші рубежі".

"Оцінивши ситуацію, яка склалася, командування угруповання "Дніпро" вирішило перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра", - йшлося у заяві пропагандистів.

Проте за деякий час повідомлення видалили.

"Новина "Командування угруповання "Дніпро" прийняло рішення на перегрупування військ на вигідніші позиції на схід від Дніпра" АНУЛЮЄТЬСЯ як випущена помилково", - заявили ЗМП.

Міноборони РФ назвало "провокацією" повідомлення про перегрупування російських військ на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ посилили свої позиції на лівому березі Херсонщини, окупантів можуть відрізати від Криму.

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