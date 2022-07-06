Окупанти заявили про початок навчального року в Енергодарі від 1 вересня: планують завозити вчителів з Криму та РФ

Проте російським загарбникам не вдається набрати достатню кількість вчителів серед місцевого населення.

У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти заявили про те, що від 1 вересня мають намір почати новий навчальний рік за російськими програмами. Водночас загарбники відчувають великий кадровий дефіцит і реалізувати свої наміри їм буде дуже важко.

Про це повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

"Так званою окупаційною військово-цивільною адміністрацію вже неодноразово оголошувався набір вчителів серед місцевих освітян. Але бажаючих прийняти пропозицію рашистів майже не виявилося", - зазначив він.

Тому окупанти мають намір завозити вчителів з Криму та Росії до Енергодару.

"Та ми радимо їм не квапитися з пакуванням валіз, бо доведеться дуже швидко іх збирати в зворотному напрямку. Адже є велика і дуже очікувана вірогідність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами, в звільненому від окупантів місті", - наголосив мер.

Нагадаємо, в Енергодарі окупанти відкривають "пункти оформлення громадянства РФ".

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