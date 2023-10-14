Окупанти заявили про відновлення руху Кримським мостом - що відомо

На півострові Крим відновили рух через Керченську протоку.

У тимчасово окупованому Криму 14 жовтня відновили рух мостом через Керченську протоку.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву віцепрезидента РФ Марата Хуснулліна

Так, за його словами, Кримський міст повністю відновлено "на 18 днів раніше за намічений термін", рух машин відкрито по всіх чотирьох смугах.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти закрили рух Кримським мостом у зв'язку з "проведенням ремонтно-відновних робіт".

Російські загарбники також заявили про посилення охорони Кримського мосту – окупанти вивели чотири кораблі та п’ять катерів у Чорне море.

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