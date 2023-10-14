Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти заявили про відновлення руху Кримським мостом - що відомо

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
638
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти заявили про відновлення руху Кримським мостом - що відомо

Кримський міст / Фото: Associated Press

На півострові Крим відновили рух через Керченську протоку.

У тимчасово окупованому Криму 14 жовтня відновили рух мостом через Керченську протоку.  

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву віцепрезидента РФ Марата Хуснулліна

Так, за його словами, Кримський міст повністю відновлено "на 18 днів раніше за намічений термін", рух машин відкрито по всіх чотирьох смугах.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти закрили рух Кримським мостом у зв'язку з "проведенням ремонтно-відновних робіт".

Російські загарбники також заявили про посилення охорони Кримського мосту – окупанти вивели чотири кораблі та п’ять катерів у Чорне море.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
638
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація