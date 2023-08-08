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Окупанти заявили про "відведення" військ у Каховці – у Міноборони кажуть про провокацію

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти заявили про "відведення" військ у Каховці – у Міноборони кажуть про провокацію

Ганна Маляр розповіла про провокації окупантів у Каховці. / Фото: скриншот з відео

У Каховці російські загарбники заявили про нібито "відведення" військ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр попередила, що окупанти у Херсонській області шукають різні способи, щоб виявляти проукраїнськи налаштованих громадян. Для цього вони вдаються до різних провокацій, у тому числі заявили про нібито "відведення" своїх військ.  

Про це Ганна Маляр написала у Telegram. 

"Так, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів", - зазначила вона. 

Крім того, окупанти навмисно відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету. Саме в цей час вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на Херсонщині окупанти облаштовують склади з БК у підвалах будинків.

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Дата публікації
Перегляди
2421
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