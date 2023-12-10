Окупанти заявили про вихід модернізованої версії "Шахедів": як це вплине на удари по Україні

Російський генерал-майор Володимир Попов заявив про вихід нової версії безпілотників "Шахед" (окупантами називають їх "Герань") – на них були встановлені реактивні двигуни, внаслідок чого дрони стануть в кілька разів швидше.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на виступ Попова на росТБ.

Як заявив Попов, якщо раніше "Шахеди" могли розганятися до 180-200 км/год, то зараз – до 450-600 км/год.

"До 800 км/год вже розвивається, а на пікіруванні може більше бути… Він (дрон - ред) більш надійно став йти на ціль за рахунок того, що навігація теж змінилася. Використовується у великій кількості система ГЛОНАСС (російська супутникова система навігації – ред)", - розповів Попов.

Крім того, за словами російського генерал-майора, деякі з цих безпілотників можуть мати 7-8 кілограмів вибухівки.

"Вже реально будь-який броньований об'єкт – будь то танк або БМП, або якесь велике артилерійське знаряддя – буде знищений гарантовано. Залишиться тільки рушійна частина", – стверджує окупант.

Нагадаємо, Ігнат озвучив запаси ракет і дронів у Росії – яких атак буде більше.

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