Окупанти заявили про захоплення населеного пункту під Авдіївкою – аналітики ISW проаналізували

Російські війська нещодавно заявили про просування в Очеретиному (на північний захід від Авдіївки) на тлі боїв, що тривають біля Авдіївки.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"На відео з геолокацією, опублікованому 22 квітня, видно, як російські війська підіймають прапор РФ над будівлею Очеретинського військово-цивільного управління в центрі Очеретиного, що свідчить про те, що російські війська захопили залізничну станцію, перетнули залізничне полотно та просунулися на північ до центральної частини населеного пункту", - пишуть аналітики.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що російські війська також просунулися до іншої будівлі в південній частині Очеретиного.

Один російський мілблогер стверджував, що російські війська "майже повністю" захопили Очеретине і що українські війська лише утримують позиції на цегельному заводі в західному Очеретиному. Проте аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження російського контролю над усім Очеретиним.

Російські мілблогери також стверджували, що російські війська витіснили українські війська з Семенівки (на північний захід від Авдіївки), хоча ISW поки що не знайшло доказів того, що російські сили контролюють північно-західну Семенівку.

Російський мілблогер стверджував, що підрозділи російської 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") досягли незначних тактичних успіхів на захід від Первомайського поблизу Нетайлового – обидва на південний захід від Авдіївки.

Інший російський мілблогер стверджував, що російські сили просунулися на глибину до 400 метрів на південній околиці Первомайського, хоча ISW ще не спостерігало візуального підтвердження просування росіян у цьому районі.

Повідомляється, що за Очеретине воюють підрозділи російського 433-го мотострілецького полку (27-ї мотострілецької дивізії 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу (ЦВО), а підрозділи 74-ї мотострілецької бригади (41-ї ОМСБр, ЦВО) нібито діють біля Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Нагадаємо, за даними Генштабу, армія РФ намагається вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

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