Окупанти заявили про знищення Patriot в Україні: в ISW відповіли, чи це правда

Американські аналітики Інституту вивчення (ISW) війни не можуть підтвердити, що окупаційні війська знищили в Україні американську ППО Patriot, про що напередодні заявили.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

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Зазначається, що російські джерела активно поширювали кадри удару окупантами по Patriot 9 березня. Вони стверджували, що знищили дві системи протиповітряної оборони на сході України.

"9 березня Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких нібито російські війська вдарили ракетами "Іскандер" по українській зенітно-ракетній установці С-300 поблизу Покровська Донецької області. Російські джерела поширили додаткові відеозаписи наслідків удару, на яких нібито видно знищені німецькі вантажівки MAN KAT1, які можуть бути використані як база для пускових установок ППО Patriot", - зазначили у повідомленні.

В ISW вважають, що Міноборони Росії ще не переглянуло свої попередні заяви про знищення української системи С-300.

Також аналітики ISW звернули увагу на висновки OSINT-акаунтів про те, що удар, ймовірно, знищив українську систему протиповітряної оборони Patriot, хоча в іншому OSINT-акаунті зазначено, що українські сили також використовують вантажівки MAN KAT1 як засоби матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія намагається виснажити запаси ракет для Patriot в Україні.

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