Окупанти зайшли в Селидове і вже розвішують свої прапори — аналітик Bild (карта)

Ситуація в Селидовому на Донеччині залишається критичною, оскільки російські війська продовжують спроби оточення міста, незважаючи на значні втрати від дій українських захисників.

Російські окупаційні війська увійшли до міста Селидове Донецької області, яке українські захисники успішно обороняли з літа.

Про це стверджує військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Він зазначив, що 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг" успішно відбивала російські атаки протягом кількох останніх тижнів. Наполеглива оборона українців змусила росіян почати спроби обійти Селидове з півночі та півдня.

Однак росіяни продовжували спроби пройти через район вугільної шахти на північний схід від міста. За даними Рьопке, 21 жовтня окупантам вдалося захопити шахту і, можливо, зайти в приватний сектор на сході Селидового.

"Триває просування російської армії вторгнення в східну частину Селидового. "Кара-Даг" вбиває багатьох, але ще більше [російських солдатів] рухаються до центральної частини міста, в той час як інші продовжують виконувати обхідний маневр, щоб оточити його. Та ж російська тактика, яка спрацювала з більш ніж десятьма іншими містами", - написав Рьопке.

Він також публікує кадри, де російські прапори вже піднімають над висотними житловими будівлями в центрі Селидового.

Ситуація в Селидовому / Фото: Julian Röpcke / Twitter

Ситуація в Селидовому / Фото: Julian Röpcke / Twitter

"Або це піар-хід російських безпілотників і/або проросійськи налаштованих місцевих жителів, або... самі знаєте що", - пише Рьопке.

Нагадаємо, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников раніше повідомив, що у Селидовому ворог підібрався майже впритул до північних кварталів міста та намагається їх обійти, щоб надалі вийти на трасу Селідове-Покровськ.

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