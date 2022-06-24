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Окупанти зазнали колосальних втрат: ЗСУ завдали п’ять авіаударів по противнику на півдні

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Окупанти зазнали колосальних втрат: ЗСУ завдали п’ять авіаударів по противнику на півдні

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують бити ракетами по південних областях України.

Водночас українські воїни завдяли п'ять авіаударів по позиціях загарбників, завдавши їм колосальних втрат.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, Росія вивела з Севастополя шість кораблів-ракетоносців, п'ять з них чатують в північно-західному напрямку.

"Наші сили завдали на Південному напрямку п'ять авіаційних ударів. Знищено живу силу противника та декілька одиниць техніки, зокрема гармат", – сказав Братчук.

Нагадаємо, 20 червня російські окупаційні війська завдали по півдню країни масованого ракетного удару 14 ракетами, внаслідок якого в Одеській області є поранені.

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