Окупанти зазнали невдачі на Харківщині: Жорін розповів, що ворог робитиме далі

Ворог хотів наблизитись до Харкова, щоб можна було знищувати місто, залякувати його жителів та створювати для себе умови для подальшого просування.

Під час російського наступу на Харківщині плани окупантів зазнали невдачі. Зараз загарбники розмірковують над тим, як відновити своє просування ділянкою вздовж кордону і ділянкою вздовж Луганської області.

Про це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін розповів у інтерв'ю Radio NV.

Жорін дав свою оцінку тому, що відбулося з ворожим наступом на Харківщині. Так, на його думку, вже не вперше плани росіян "не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися".

"Треба теж тверезо дивитись і усвідомлювати, що частково все ж таки своїх цілей вони досягли – змусили нас розтягнути сили, перекинути підрозділи, витратити ресурси. Проте навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали", – зазначив заступник командира 3-ї ОШБр.

Він також детальніше пояснив, якими були плани окупантів:

"Вони дійсно хотіли розтягнути нам лінію фронту, розтягнути наші підрозділи, ресурси і резерви, які в нас є, і наблизитись до Харкова для того, щоби можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення та створювати для себе умови для подальшого просування. При цьому паралельно вони планували зі сторони Луганської області теж почати рух, протиснувши нашу лінію оборони і з цієї сторони теж наближатися до міста Харків".

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Жорін зазначив, що ворожі плани були досить очевидні, проте в реальному житті росіяни не змогли їх втілити.

Однак, повторив військовий, певних невеликих успіхів загарбники таки досягли: хоч не критичних, але просувань, а також змушення українських військ розтягнути сили на нову ділянку фронту.

Він також розповів про теперішні плани росіян.

"Зараз думають над тим, як зібрати знову раму, знайти нові підрозділи, для того, аби спробувати далі хоч якось відновити просування [відповідно до] тих намірів, які в них були. І це буде стосуватись і ділянки, яка вздовж кордону, і ділянки, яка вздовж Луганської області", – вважає заступник командира 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, напредодні Жорін також розповів, що задум росіян про прорив на Харківщині із двох боків не вдався, і що ворожа армія зазнала величезних втрат.

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