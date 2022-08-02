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Окупанти зазнали невдачі та відступили під час спроби покращити тактичне положення – Генштаб ЗСУ

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Окупанти зазнали невдачі та відступили під час спроби покращити тактичне положення – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Однак ворог здійснив обстріли населених пунктів поблизу Харкова.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог також завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

Однак окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак.

Нагадаємо, фронт на Харківському напрямку має вигляд "замороженого". Найближчим часом суттєвих змін на Харківському напрямку не буде.

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