Окупанти зазнали поразки у спробах просунутися у напрямках Павлівки, Новосілки, Лозового та Широкого

Російські війська 13 серпня здійснює вогневе ураження на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Так, ворожі обстріли тривають неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні.

Окупанти завдали авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного.

Загарбники намагалися покращити своє тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки, проте зазнали поразки.

Водночас Південнобузькому напрямку ворожі війська обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Російська авіація діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового.

Російські війська також спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. Ці спроби не увінчалися успіхом, тож окупанти зазнали втрат і відступили.

Нагадаємо, ватажки російських військових покинули їх на правому березі річки Дніпро у Херсонській області, а самі переміщуються на лівий берег.

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