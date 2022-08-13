Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти зазнали поразки у спробах просунутися у напрямках Павлівки, Новосілки, Лозового та Широкого

Дата публікації
Перегляди
532
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти зазнали поразки у спробах просунутися у напрямках Павлівки, Новосілки, Лозового та Широкого

Фото: Getty Images

Російські війська 13 серпня здійснює вогневе ураження на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Так, ворожі обстріли тривають неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. 

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні.

Окупанти завдали авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного. 

Загарбники намагалися покращити своє тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки, проте зазнали поразки.

Водночас Південнобузькому напрямку ворожі війська обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Російська авіація діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового. 

Російські війська також спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. Ці спроби не увінчалися успіхом, тож окупанти зазнали втрат і відступили.

Нагадаємо, ватажки російських військових покинули їх на правому березі річки Дніпро у Херсонській області, а самі переміщуються на лівий берег.

Росіяни знову вгатили по Запорізькій АЕС, хто зупинить ядерний терор

Росіяни знову вгатили по Запорізькій АЕС, хто зупинить ядерний терор

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
532
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація