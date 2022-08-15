Окупанти зазнали втрат і відійшли: Генштаб - про ситуацію на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку окупанти намагались штурмувати позиції українських захисників, проте зазнали втрат і відійшли.

Про це 15 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку противник, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина, намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках. Завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку путінські вояки хотіли прицільним вогнем відтіснити ЗСУ, але в них нічого не вийшло.

Читайте також: