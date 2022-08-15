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Окупанти зазнали втрат і відійшли: Генштаб - про ситуацію на Бахмутському напрямку

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Окупанти зазнали втрат і відійшли: Генштаб - про ситуацію на Бахмутському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти продовжують спроби штурму позицій ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти намагались штурмувати позиції українських захисників, проте зазнали втрат і відійшли. 

Про це 15 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Бахмутському напрямку противник, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина, намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках. Завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку путінські вояки хотіли прицільним вогнем відтіснити ЗСУ, але в них нічого не вийшло.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
179
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