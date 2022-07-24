Окупанти зазнали втрат і відступили: у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні

Загарбники на кількох напрямках зазнали втрат та відступили.

Про це 24 липня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. Українські захисники теж в боргу не залишаються", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.

"Поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, українські захисники в Херсонській області знищили батарею ЗРК "С-300". Саме з цієї зброї окупанти постійно обстрілювали Миколаїв.

Читайте також: