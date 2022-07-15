Окупанти зазнали значних втрат під час низки спроб покращити тактичне положення на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Російські війська не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької області, а також намагалися 15 липня взяти під контроль ділянку дороги Бахмут-Лисичанськ. Окупанти були відкинуті назад українськими військами.

Окрім того, російські війська зазнали втрат під час своїх невдалих спроб покращити тактичне положення на низці напрямків на Донбасі.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні 15 липня.

Так, на окремих ділянках на Донецькому напрямку загарбники активізували застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії, щоб розширити тимчасово зайнятої території та вийти на адмінкордон Донецької області.

Окупанти також завдавали авіаударів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари ворожих військ зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

Російські війська намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут-Лисичанськ, а також вели штурмові дії внапрямку Нагірного та Білогорівки. Проте українські захисники вогнем зупинили всі ці недолугі спроби та відкинули противника назад.

Ще кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення загарбники провели на напрямках Миколаївка-Спірне, Миронівка-Вуглегірська ТЕС та Відродження-Вершина. Але окупанти зазнали втрат та відкотилися назад.

В районах Павлограда та Покровська російські сили вели повітряну розвідку за допомогою безпілотника.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники влаштували артобстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.

Значними втратами для російських військових завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке-Водяне, Володимирівка-Водяне, Єгорівка-Павлівка. Під вогнем ЗСУ залишки ворожих сил відійшли.

У районі Малої Токмачки противник вів повітряну розвідку безпілотником, аби виявити зміни в положенні українських військ та корегувати вогонь своєї артилерії.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що під час жорстоких боїв у Маріуполі українські військові знищили понад 6 тис. окупантів.

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