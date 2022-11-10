Окупанти зазнають величезних втрат: у ЗСУ назвали три напрямки, де точаться найжорстокіші бої

У Збройних силах України повідомили, що станом на 10 листопада найжорстокіші бої точаться на Авдіївському, Бахмутському та Сватівському напрямках.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, на Авдіївському та Бахмутському напрямках окупанти намагаються атакувати. За добу можуть здійснити по декілька десятків штурмів, використовуючи всі види артилерії, РСЗВ, міномети, танки, але українська арміє дає потужну відсіч.

"Так, там (на Сватівському напрямку - ред.) йде постійна робота по звільненню української землі, але ми не можемо поки що детально про це говорити. Ворог теж намагається там контратакувати, але це завдає йому ще більших втрат. Ситуація контрольована, ситуація ламається, щоб її використати більш ефективно", - повідомив представник Східного угруповання військ.

Він додав, що останніми днями ворог почав втрачати від декількох рот до механізованого батальйону.

Що відбувається на сході

Останніми тижнями на захоплених територіях Луганщини почастішала "бавовна". Зокрема, сталося багато вибухів складів боєкомплектів та казарм, а "свіжомобілізовані" росіяни дуже слабко підготовлені, тож зазнають великих втрат. Побратими їхні тіла не забирають, трупи розкладаються і отруюють ґрунтові води.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 10 листопада повідомив, що російська армія накопичує сили біля Сватового і Кремінної. Втім, український контрнаступ це не зупиняє.

Відступ з Херсона та тиск на Угорщину з боку ЄС – новини на ранок 10 листопада

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