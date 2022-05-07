Окупанти зазнають втрат: Генштаб повідомив про понад 100 поранених десантників у Запорізькій області

Окупанти зазнають втрат: Генштаб повідомив про понад 100 поранених десантників у Запорізькій області

Російські війська зазнають втрат у боях з підрозділами Сил оборони України, зокрема понад сотню своїх поранених вони розмістили в одному з сіл Запорізької області.

Йдеться про село Бурчак Василівському районі Запорізької області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, водночас російські окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області проводять фільтраційні заходи щодо місцевих жителів, перешкоджають евакуації у безпечні регіони України та грабують аграрні підприємства.

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