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Окупанти збільшили чисельність угруповання на одну батальйонну тактичну групу - Генштаб

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Окупанти збільшили чисельність угруповання на одну батальйонну тактичну групу - Генштаб

Фото: Associated Press

В Україні окупанти збільшили чисельність угруповання на одну батальйонну тактичну групу.

Тактична група є зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, на Бахмутському напрямку росіяни наростили угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.

“В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу”, - наголосили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що Проти керівництва України готували теракт.

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