Окупанти збільшили чисельність угруповання на одну батальйонну тактичну групу - Генштаб

В Україні окупанти збільшили чисельність угруповання на одну батальйонну тактичну групу.
Тактична група є зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Як стало відомо, на Бахмутському напрямку росіяни наростили угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.
“В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу”, - наголосили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, що Проти керівництва України готували теракт.
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