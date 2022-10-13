Окупанти збільшили кількість атак іранськими дронами: в ЗСУ пояснили дії РФ

Іранські дрони-камікадзе Shahed-136 неефективні для ударів по скупченнях військ, тому Росія використовує їх для знищення об'єктів критичної інфраструктури. Атак безпілотниками побільшало, але й українські військові збивають їх все частіше.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

Гуменюк зазначила, що ЗСУ вчаться протидіяти ворожим безпілотникам:

"Шість дронів було спрямовано по південних областях, зокрема Миколаївщина і Херсонщина, всі шість знищено. Сили протиповітряної оборони спрацювали на відмінно. Статистика крайніх випадків свідчить про те, що зростання нашої протидії абсолютно очевидне і ефективне. Станом на зараз зафіксовано 109 збиттів і 33 влучання... Кількість атак дронами збільшилась, але й кількість збиттів зросла".

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За її словами, росіяни "намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури, позбавити нас води, тепла, електрики".

"Це виходить із тактико-технічних характеристик і призначення цих дронів-камікадзе. Вони спрацьовують, як сірники. До речі, Shahed перекладається з арабської як блискавка - одне з трактувань. Тому це влучання блискавки, яке підпалює певний об'єкт і виводить його з ладу не вибухом, а більше пожежею. Вони й намагаються так використовувати. Використання його по позиціях, по місцю скупчення людей не таке ефективне. Тому вони спрямовують їх по адмінбудівлях і об'єктах критичної інфраструктури", - розповіла речниця ОК "Південь".

Гуменюк також розповіла, скільки іранських дронів-камікадзе отримала Росія.

"Цифри дуже суперечливі. За різними джерелами, їх може бути від 300 до кількох тисяч. Але будемо враховувати, що вони намагаються їх використовувати по певних регіонах з урахуванням віддаленості", - сказала вона.

Іранські дрони в російській армії

Протягом останнього тижня російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Зокрема, безпілотники завдали ударів у Білій Церкві, Запоріжжі, Харкові, у Вінницькій області тощо. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що, за інформацією розвідників, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

Саме через застосування БпЛА повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше. Річ у тому, що дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

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