Окупанти збільшили кількість авіаційних ударів: яка ситуація на фронті — Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом минулої доби ворог активно застосувував оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводив штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаційних ударів. На лінії фронту відбулося 42 бойових зіткнення.

Про це повідомили в неділю, 31 грудня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 58 авіаційних ударів, зокрема ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Хрінівка Чернігівської області; Улиця, Сваркове, Стукалівка, Басівка, Високе, Попівка Сумської області; Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів біля Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Макіївки Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Григорівки, Різниківки, Званівки, Спірного Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в неподалік Авдіївки та ще 9 атак в районі Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога поблизу Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Урожайне, Макарівка, Старомайорське Донецької області.

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На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Тут відбито 4 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Садове, Антонівка та Херсон Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Червоний Маяк Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління противника.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Збройні сили України просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута в Донецькій області.

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