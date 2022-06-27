Окупанти збільшили кількість обстрілів: яка ситуація на Дніпропетровщині 27 червня

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів прикордонних населених пунктів на Криворізькому напрямку Дніпропетровської області.

У ніч проти 27 червня у Дніпрі та області пройшла з тривогами, але без ворожих ударів. Станом на ранок у всіх районах ситуація спокійна.

Про це повідомили мер Новомосковська Сергій Рєзнік та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі ворог кілька разів випробовував нас тривогами. На цю хвилину все нормально. У всіх районах області. Йдемо на роботу і продовжуємо працювати на перемогу", - написав Резніченко.

Нагадаємо, у Дніпрі під час роботи на виробництві кондитерських виробів стався нещасний випадок. Працівницю затягнуло у верстат.

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