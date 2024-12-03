Окупанти збільшили кількість підрозділів на захопленій Кінбурнській косі: в ЗСУ пояснили мету

Артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони обороняють цей район для того, щоб перешкодити захопленню саме Дніпровської затоки.

На окупованій частині Миколаївської області, за декілька кілометрів від Очакова, російські окупанти збільшили кількість своїх підрозділів. Так вони обороняють Кінбурнську косу, яка є важливим плацдармом з багатьох аспектів.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає "Радіо Свобода".

"У ворога є велике занепокоєння і вони, крім того, що на самій Кінбурнській косі розмістили додаткові сили оборони, десь місяці два з половиною тому перекинули туди із Севастополя дивізіон річкових катерів – приєднали його до так званої Дніпровської флотилії", – доповів Волошин.

За його словами, це зроблено для того, щоби посилити свою присутність у Дніпровській затоці й на Кінбурнській косі зокрема.

Речник зауважив, що Кінбурнська коса закриває вхід з моря до Дніпра. Взявши її під контроль, можна "закрити можливість російським підрозділам отримувати певну підтримку з моря", тож це є досить важливим плацдармом.

"Крім того, з Кінбурнської коси можна вести обстріли півдня Херсонської області, півдня Миколаївської області. Це, дійсно, важливий плацдарм з багатьох, багатьох аспектів", – додав Волошин.

Нагадаємо, росіяни застосовують нову тактику обстрілів у Миколаївській області, про що раніше повідомляв начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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