Окупанти збільшили кількість штурмів: Генштаб повідомив про складну ситуацію на фронті

Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація була на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку також відбулося 14 бойових зіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви.

На Сіверському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів.

На Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 18 атак противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали у бік Водяного, Вугледару та Катеринівки. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення неподалік Новоандріївки та Щербаків.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ситуація залишається без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Раніше Генштаб повідомив про втрати росіян за минулу добу. Більше про це читайте у новині.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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