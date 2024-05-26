Окупанти збільшили кількість штурмів на фронті: Генштаб повідомив останні новини

Минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Від початку цієї доби станом на 10:00 на фронті відбулося 35 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук'янці - триває бій.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

На Куп'янському напрямку від початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація - під контролем.

На Лиманському напрямку українські воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

На Краматорському напрямку противник активних дій не здійснював.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока - на цей час противник вже 14 разів атакував позиції ЗСУ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог наразі продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація - під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація залишається без змін.

"Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та подальшої стабілізації обстановки", - додали у відомстві.

Раніше ТСН.ua писав про наступ росіян на Харківщині. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: