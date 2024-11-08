Окупанти збільшили кількість штурмів на одному з напрямків: деталі від ЗСУ

ЗСУ знищують російську техніку та окупантів.
Протягом останнього часу зросла інтенсивність штурмових дій армії РФ на Сіверському напрямку. Росіяни намагаються проводити штурми, застосовуючи техніку.
Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Громадського радіо".
Вона зауважила, що в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" є три напрямки: Сіверський, Краматорський та Торецький. На цих ділянках фронту росіяни намагаються проводити штурми, застосовуючи техніку.
Від 1 листопада окупанти вже двічі намагалися прорвати українську оборону. Один зі штурмів був дуже масований, каже Бобовнікова. Сили оборони знищили 25 одиниць ворожої техніки. Зокрема, 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 2 МТ-ЛБ, 1 ЗУ-23-2.
Крім того, українські військові знищили більше 100 осіб особового складу РФ.
Як повідомлялося, зранку 8 листопада Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні. Зазначається, що загальні бойові втрати вже склали 705 880 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1580 загарбників.
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