Окупанти збільшили кількість штурмів на одному з напрямків: деталі від ЗСУ

Протягом останнього часу зросла інтенсивність штурмових дій армії РФ на Сіверському напрямку. Росіяни намагаються проводити штурми, застосовуючи техніку.

Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Громадського радіо".

Вона зауважила, що в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" є три напрямки: Сіверський, Краматорський та Торецький. На цих ділянках фронту росіяни намагаються проводити штурми, застосовуючи техніку.

Від 1 листопада окупанти вже двічі намагалися прорвати українську оборону. Один зі штурмів був дуже масований, каже Бобовнікова. Сили оборони знищили 25 одиниць ворожої техніки. Зокрема, 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 2 МТ-ЛБ, 1 ЗУ-23-2.

Крім того, українські військові знищили більше 100 осіб особового складу РФ.

Як повідомлялося, зранку 8 листопада Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ у війні. Зазначається, що загальні бойові втрати вже склали 705 880 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1580 загарбників.

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