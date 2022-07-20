Окупанти збільшують кількість обстрілів прикордоння Чернігівщини - ОВА

В ОВА наголошують, що росіяни збільшують кількість обстрілів прикордоння. Непередодні, 19 липня, було понад 100 прильотів на території півночі області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У ніч проти 20 липня, окупанти застосували по території області "Гради". "На щастя, без жертв, і це дуже добре. Але ворог постійно тримає нас в тонусі", - наголосив він.

Керівник регіону закликав мешканців області бути обережними і не ігнорувати сигнали про тривогу.

Чаус аткож нагадав, що існує заборона на відвідування лісів, адже багато з них наразі заміновані. "Ворог залишив по собі розтяжки. Ми постійно їх знаходимо. Тому у мене велике прохання дослухатися і не відвідувати ліси цього літа", - додав він.

Як повідомлялося, у вівторок, 19 липня, "влада" окупованого Херсона повідомила про український удару по Антонівському мосту через Дніпро. Ймовірно, міст залишається придатним для використання, але це ключова вразливість для російських сил. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії.

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