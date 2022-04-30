Окупанти збирають додаткові сили для нових атак на сході: Зеленський вказав, де вони концентрують зусилля

Окупанти збирають додаткові сили для нових атак на сході: Зеленський вказав, де вони концентрують зусилля

Президент Володимир Зеленський повідомив 30 квітня, що російські війська збирають додаткові сили для нових атак на сході України та назвав, де окупанти концентрують свої зусилля.

Глава держави наголосив, що у війні в Україні Росія втратила вже понад 23 тисячі своїх військових.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

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"Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину. Пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже більше 23 тисяч солдатів, але не зупиняються", – розповів президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Нагадаємо, 30 квітня в Міноборони України теж повідомили, що російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході одночасно на усіх напрямках та готуються до ще більшої активізації бойових дій.

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