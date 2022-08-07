Окупанти збирають фото місцевості через застосунок із квест-завданнями: влада Нікополя звернулася до людей

У Нікополі закликають батьків перевірити телефони дітей, оскільки росіяни, які жорстоко бомблять місто, використовують дітей та підлітків для збирання інформації задля подальших атак.

Спецслужби країни-агресорки розробили застосунок із квест-завданнями щодо фотографування об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram-каналі.

Зазначається, що після того, як окупанти отримують фотознімки з даними геолокації, вони надсилаються до розробників програмного забезпечення в обмін на грошову винагороду. Зібрана таким чином інформація використовується ворогом для завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури в Україні.

"Для збирання інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, якщо подібний застосунок буде знайдено в телефонах повнолітніх громадян - до них будуть застосовані санкції передбачені кримінальним кодексом України.



"Інформацію щодо підозрілих осіб можете направляти в приватні повідомлення на моїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук". За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 у.о", - додав Євтушенко.

Нагадаємо, Кім розповів, як миколаївці відмовляються від доларів і безкоштовно здають зрадників.

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