Окупанти збирають нові штурмові загони з розбитих підрозділів - ЗСУ

На Куп'янському напрямку окупанти збирають нові штурмові загони з розбитих ЗСУ підрозділів. Крім того, росіяни залучають солдатів із тилових підрозділів.

Про це під час телемарафону повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Противник завершує формування своїх штурмових підрозділів на Куп'янському напрямку. Вони збирають ці сили з розбитих Силами оборони Сходу підрозділів та формують штурмові загони", - розповів він.

За словами Євлаша, у росіян бракує кадрів. Адже "ці штурмові загони формуються навіть із представників тилових підрозділів, які не мають досвіду і не мають відношення до подібного виду бойових дій". Зокрема, до війська долучають зв'язківців.

Нагадаємо, американські аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російські військові внесли значні зміни в командування та управління через український контрнаступ. Російське угруповання збройних сил в Україні складається як з регулярних, так і з нерегулярних підрозділів, які часто розгортаються разом і окремо від відповідних головних формувань, що ще більше ускладнює зусилля з горизонтальної інтеграції підрозділів.

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