Окупанти збирають тіла мешканців на вулицях: яка ситуація в Маріуполі зранку 8 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на захоплення міста. У ньому досі немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів, у пастці залишається понад 100 тисяч людей.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 7 квітня.

Можна евакуюватися з Маріуполя до Запоріжжя

У п'ятницю, 8 квітня, можна евакуюватися з Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Було погоджено відповідний гуманітарний коридор, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Окупанти зосереджують зусилля на захопленні Маріуполя та наступі на Ізюм

Армія Російської Федерації зосереджує свої зусилля на Донеччині, зокрема на захопленні Маріуполя, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Крім того, окупанти намагаються вести наступ у районі міста Ізюм, що у Харківській області. А також у прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку.

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Зеленський розповів про звірства окупантів у Маріуполі

Окупанти збирають трупи на вулицях Маріуполя, вивозять їх і можуть використовувати в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв, розповів президент Володимир Зеленський.

"А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така жорстокість, такі страшні злочини", – повідомив президент.

Росія почала нову депортацію людей з півдня України

Росія почала нову депортацію людей з півдня України. Вже як мінімум десятки тисяч наших людей вивезені на територію РФ та на тимчасово окуповані території України – це мешканці Маріуполя та інших міст і громад, які опинились під ударами російських військ, розповів Зеленський.

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Зеленський закликав Грецію використати свій вплив та можливості для організації порятунку Маріуполя

Очільник держави зазначив, що кожен його ранок починається з Маріуполя. Він закликав зробити більше для того, щоб "Росія почала шукати мир і відмовилася навіть від мрій про підкорення України".

"Вже більше місяця кожен мій ранок починається з Маріуполя. З того, що відбувається в цьому українському місті, яке російські війська просто знищують. Такого не було в історії Європи протягом усіх років після Другої світової війни – щоб якесь місто руйнували в попіл, знищували повністю. Щоб його блокували, і вбивали його мешканців голодом, спрагою", - сказав він.

Лікар з Маріуполя розповів про порятунок людей і жахіття війни

Завідувач відділення анестезіології обласної лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполя Олександр Білаш, відеозвернення після безуспішної реанімації маленької дівчинки до Путіна з яким облетіло увесь світ, розповів, як три тижні без упину рятував життя цивільним і військовим.

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У Маріуполі загинув 20-річний український захисник

У Маріуполі загинув 20-річний український воїн, який віддав життя, рятуючи друзів, які потрапили під обстріл російських окупантів. Про це повідомив один із бойових товаришів полеглого захисника і показав фото захисника.

Нагадаємо, російські загарбники не дають виїхати мирним мешканцям з тимчасово окупованої території, а також чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донецької області.

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Лікар із Маріуполя розповів про те, як рятував дітей та жінок з пологового будинку

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