Окупанти збираються активізуватись в районі Ізюма - британська розвідка

Британська розвідка повідомляє, що крім боїв, які тривають в районі Сєвєродонецька, в останні 48 годин окупанти, ймовірно, також зосередилися на просуванні південніше Ізюма.

Слід зазначити, що просування Росії на Ізюмському напрямку зупинилося квітня після того, як українські захисники вдало використали місцевість, щоб уповільнити просування Росії.

Про це Міноборони Великобританії повідомляє в Twitter.

Британська розвідка вважає, що Росія, ймовірно, збирається відновити Східну групу військ після того, як вона зазнала величезних втрат під час невдалого наступу на Київ. Проте російські підрозділи в цьому районі залишаються недостатньо укомплектованими.

"Росія, ймовірно, прагне набрати обертів в цьому районі, щоб і далі чинити тиск на Сєвєродонецьк і мати можливість просунутися вглиб Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що українські захисники проводять успішні контратаки в Херсонській області та вдало стримують сили РФ у Сєвєродонецьку.

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