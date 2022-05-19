Окупанти збираються примусово вивезти ще понад 500 осіб: яка ситуація в Маріуполі 19 травня

Окупанти збираються примусово вивезти ще понад 500 осіб: яка ситуація в Маріуполі 19 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване російськими окупантами. Вони зосереджують зусилля на блокуванні підрозділів ЗСУ в районі заводу “Азовсталь”. Продовжують завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 18 травня.

Окупанти готують до примусового вивезення до РФ понад пів тисячі маріупольців, серед них - 55 дітей

Окупанти на Донеччині готують до примусового вивезення з України до Росії ще 539 осіб, серед них 55 дітей. Цих людей минулої доби вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору селища Безіменне. Звідти їх планують переправити до РФ. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Процес складний": Подоляк про евакуацію захисників з "Азовсталі"

Евакуація українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі триває. Але цей процес складний. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, до висвітлення цього питання треба ставитись дуже обережно, адже Росія також залучена до цього процесу, і може використати якісь заяви на свою користь.

Фото: Associated Press

Азовському морю загрожує повне вимирання: бомбардування "Азовсталі" може призвести до витоку отрути

Азовському морю загрожує повне вимирання. Бомбардування російськими окупантами "Азовсталі" у Маріуполі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Витік цієї рідини повністю вб'є все живе у морі. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

В Маріуполі основний контроль над містом здійснюють “волонтери” з Росії - радник міського голови

В Маріуполі основний контроль над містом здійснюють “волонтери” з Росії. Саме вони контролюють гуманітарний процес: від роздавання громадянам необхідного до проведення фільтраційних процедур. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Associated Press

Кремль хоче продати хоч якусь перемогу: Жданов про те, чому РФ погодилася на евакуацію з "Азовсталі" захисників Маріуполя

В американському інституті вивчення війни припустили, що президент країни-агресорки Володимир Путін міг погодитися на обмін українських захисників Маріуполя з "Азовсталі", щоб загасити невдоволення росіян невдачами російської армії у загарбницькій війні проти України.

На думку військового експерта Олега Жданова, це цілком можливо. Кремль міг на це піти, щоб продати своєму суспільству хоч якусь перемогу в цій війні.

"Засмага на десятках тисяч убитих": Подоляк відреагував на плани Пушиліна щодо Маріуполя

Російські окупанти, які тимчасово загарбали Маріуполь, на чолі з диктатором РФ Володимиром Путіним хочуть зробити у зруйнованому ними місті "курорт". Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що усім, хто захоче "позасмагати на пляжі" так званого "курорту" в українському Маріуполі, українські спецслужби випишуть індивідуальний "гарячий тур".

Фото: Associated Press

"Я навіть не можу порахувати, скількох ми врятували": фельдшер з Маріуполя розповів, що відбувалося у місті в березні

Олександр Коновалов – фельдшер підстанції "швидкої" в Маріуполі та студент Донецького національного медуніверситету надавав першу допомогу маріупольцям. "Ми вирішили їхати з Маріуполя, коли окупанти заборонили пересуватись на машинах екстреної допомоги", – розповідає Олександр Коновалов.

З міста Олександру та його колегам, як повідомив він пізніше, вдалося виїхати в середині березня, а до цього вони цілодобово жили на підстанції та надавали допомогу постраждалим.

ЗСУ зірвали перші спроби захопити Маріуполь: це призвело до значних втрат армії РФ - британська розвідка

Попри те, що російські сили оточували Маріуполь понад десять тижнів, стійкий опір української армії затримав можливість Росії отримати повний контроль над містом. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії. Це зірвало ранні спроби РФ захопити ключове місто та призвело до людських втрат серед російських військ.

Нагадаємо, Росія могла погодитися на евакуацію військових з "Азовсталі", щоб якнайшвидше оголосити про взяття Маріуполя. Тепер Кремль може відмовитись від обміну українських захисників. Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни.

Бійці Маріуполя: герой, який зробив світлини поранених на заводі "Азовсталь"

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