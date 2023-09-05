Окупанти збираються провести мобілізацію після псевдовиборів на Луганщині — АТЕШ

Фейкові "вибори" на Луганщині дають окупантам можливість оновити списки і мобілізувати нових людей для війни в Україні.

Російські загарбники після проведення фейкових "виборів" у Луганській області планують мобілізувати нових людей для війни в Україні.

Про це повідомляє рух АТЕШ з посиланням на слова анонімного "начальника поліції " одного з відділів окупованого міста.

"Агент "АТЕШ" передав нам інформацію про те, що після псевдовиборів у Луганській області окупаційна влада планує провести мобілізацію для поповнення лав ЗС РФ. Ці "вибори" надають їм можливість оновити списки і мобілізувати нових людей, яких вони як гарматне м'ясо кидають на забій під ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Криму під час уточнення списків для голосування на псевдовиборах дані чоловіків передають до місцевих військкоматів, аби потім під час фейкових "виборів" роздати чоловікам повістки на війну.

Водночас на територіях, де вже почалися так звані "вибори" російські окупанти зіткнулися з небажанням українців брати у них участь. Через це окупанти ходять до людей, примушуючи голосувати навіть за паспортом України.

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