Окупанти збираються видавати російські паспорти на тимчасово захоплених територіях України

Окупанти на захоплених територіях готуються видавати українцям російські паспорти.

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна "влада" проводить заходи щодо "включення" захоплених територій України до складу Росії.

Про це повідомив речник Міноборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Російські військово-цивільні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу Росії. В тому числі: зміни адміністративно-територіального поділу; адаптація правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства; підготовка нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ тощо", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що розв’язана Росією війна завершиться тоді, коли Україна поверне свої території, людей, мир, свободу і право вибору. Важливо, щоб Росія сіла за стіл перемовин і зрозуміла невідворотність покарання і великої помилковості своїх кроків.

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