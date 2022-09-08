Окупанти збираються вивезти місцевих із деяких районів на Харківщині: куди евакуюють людей — не кажуть

Окупаційна влада захопленої частини Харківщини заявила, що збирається евакуювати місцевих з Куп’янського та Ізюмського районів.

"Влада" захопленої Росією частини Харківщини оголосила, що евакуює принаймні дітей та жінок з Куп’янського та Ізюмського районів нібито через "постійні обстріли ЗСУ". Куди саме вивезуть людей - не кажуть.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на заяву так званого "очільника військово-цивільної адміністрації" Віталія Ганчева.

Він заявив, що Куп’янський та Ізюмський райони Харківщини перебувать "під ракетними атаками" з боку нібито "збройних формувань України".

"Сьогодні у місті Куп'янську складається така ситуація, що ми просто змушені забезпечити евакуацію населення, принаймні дітей та жінок через те, що місто перебуває під ракетними атаками з боку збройних формувань України. Це стосується практично всього Куп'янського, Ізюмського районів. Вони (атаки - ред.) завдали серйозної матеріальної та моральної шкоди населенню", - сказав він.

Нагадаємо, українські сили використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території.

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