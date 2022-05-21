Окупанти збираються вкотре навести понтон і форсувати річку Сіверський Донець - Генштаб

Військові країни-агресорки Росії не втрачають надії форсувати річку Сіверський Донець.

На Слов’янському напрямку росіяни намагаються поновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки планують наведення переправи.

Про це повідомили 21 травня у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що у цьому районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи окупантів.

"На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів", - йдеться у зведенні.

Своєю чергою, на Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, розпочалась 87 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог обстріляв прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини, планує форсувати Сіверський Донець. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 травня.

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