Окупанти збудували греблю біля Токмака: Bellingcat назвав загрозу для ЗСУ та показав знімки

Російські війська звели греблю на околицях окупованого Токмака на Запоріжжі, аби, можливо, затопити території і завадити просуванню ЗСУ.

Про це повідомляють розслідувачі Bellingcat, публікуючи супутникові знімки.

Аналітики припускають, що окупанти можуть розглядати тактику затоплення Токмака.

Супутникові знімки за 6 червня свідчать, що загарбники збудували схожу на піщаний бар'єр греблю на річці Токмачка в межах лінії своєї оборони. Аналітики з посиланням на сліди шин припускають, що росіяни використовують греблю як додатковий міст, хоча поруч розташована дорога P37, яка функціонує

Під час зведення цієї греблі ворожі сили вже затопили райони нижче за течією річки, щоб, ймовірно, перешкодити просуванню Сил оброни України. Внаслідок цього буде підняття рівня води, заболочення і пересихання водосховищ.

"Підвищення рівня води в річці Токмачка може бути частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на уповільнення просування українських військ. Зокрема, щоб сповільнити східне оточення Токмака у разі прориву ЗСУ поблизу міста", – йдеться в повідомленні розслідувачів.

Праворуч на фото видно, як внаслідок зведення греблі вода накопичується та розливається на сусідні поля. Ліворуч від мосту в центрі зображення зафіксований жовтий піщаний бар’єр. До дамби ведуть сліди шин. Фото: Planet Labs

Росіяни збудували греблю біля Токмака, щоб завадити просуванню ЗСУ

Ситуація на Запорізькому напрямку фронту

Як повідомив напередодні український військовий та журналіст Тарас Березовець, ЗСУ повільно, але невпинно просуваються на Запорізькому напрямку. Війська зараз зосереджені на захопленні першої лінії оборони ворога. За словами Березовця, рух українських сил іде в напрямку найбільшої бази окупантів – Мелітополя.

Того ж дня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ рухаються Маріупольським і Бердянським напрямками. Основний напрям – південь, проте є просування і на Бахмутському напрямку. Маляр зазначила, що просування хоч і повільні, але впевнені, "все за планом".

Вранці 29 травня Маляр повідомила про просування ЗСУ на 1300 м на Бердянському напрямку. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і "вигризають" у ворога кожен метр землі.

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