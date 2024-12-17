Окупанти здають українцям власні позиції на Запорізькому напрямку - АТЕШ

У жовтні агент партизанського руху "АТЕШ" у складі угруповання військ "Схід" ЗС РФ у Запорізькій області передав дані про розташування командного пункту та розміщення особового складу 147-го інженерно-саперного полку.

Про це повідомили представники АТЕШ у Telegram.

"Отриману інформацію було оперативно передано Силам оборони України для подальшого реагування і, напевно, завадить окупантам у їхніх спробах наступати на півдні та сході України", – йдеться в повідомленні.

За інформацією партизанів, цей підрозділ було створено перед повномасштабним вторгненням у Республіці Бурятія та практично на 100% укомплектовано новими зразками військової та спеціальної техніки.

АТЕШ (4 фото)

"Вони усвідомлюють справжні наслідки війни та бажають кращого майбутнього як для України, так і для самої Росії", – підсумували в АТЕШ.

Нагадаємо, чутки про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя поширюються ще з березня і вони є частиною ворожої ІПСО.

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