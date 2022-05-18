Окупанти здійснили 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, села Попаснянської громади атакували літаки

Протягом 17 травня російські окупанти здійснили 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум'ям були охоплені торговельні павільйони міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що по селах Попаснянської громади вчора також було завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське.

"Для авіаційної підтримки наступальних дій агресор зосередив у Луганській області близько п’ятнадцяти вертольотів, намагається вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк", - наголошує очільник області.

Гайдай також додав, що на фронті Луганщини і Донеччини за минулу добу було відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника. Підрозділи ППО збили дев’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу "ZALA".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 84-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: