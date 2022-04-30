Окупанти здійснили 16 артилерійських атак на Луганщині: намагаються штурмувати Рубіжне і Попасну

Російська армія намагається штумувати населені пункти у Луганській області.

Протягом минулої доби 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини. Зокрема, окупанти не припиняють своїх зусиль на штурмі Рубіжного і Попасної, які вони намагаються захопити.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

"Вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню. Про це вже не завжди повідомляють, тому що зараз таке трапляється десятки разів на день", - наголосив очільник області.

Да будинки палали у Новодружеську: ДСНС змогла прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли. Пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 – у Оріховому. Російська армія також обстріляла будівлю школи в нових районах Сєвєродонецька. Загалом за добу зруйновано дві школи та 20 будинків.

Як повідомлялося, на Донбасі відбито 14 атак росіян: вони безуспішно намагаються наступати на Попасну і Новомихайлівку. Армія Ромійської Федерації намагається наступати у Східній операційній зоні в Луганській та Донецькій областях.

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