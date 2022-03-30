Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти здійснили авіаналіт на Житомирську область: багато сіл зазнали руйнувань

Дата публікації
Перегляди
5424
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти здійснили авіаналіт на Житомирську область: багато сіл зазнали руйнувань

Національна поліція Житомирської області

За добу в області оголошували повітряну тривогу аж 6 разів.

На Житомирщині 29 березня кілька населених пунктів зазнали руйнувань через обстріли російських загарбників. 

Про це повідомляє Поліція Житомирської області.

"За добу 29 березня на території області цивільним захистом було оголошено 6 повітряних тривог. У результаті ворожих обстрілів руйнувань та ушкоджень зазнали низка населених пунктів Житомирщини", — йдеться в повідомленні.

Так, уранці стало відомо про ракетний удар по території Семенівської територіальної громади Бердичівського району. Цього ж дня уламки ворожої ракети знайшли і поблизу Карвинівки Чуднівської територіальної громади.

Крім того, зранку 29 березня під ворожий авіаналіт потрапили населені пункти у Малинській територіальній громаді, зокрема села Українка, Лумля та Дружне, а вже ввечері окупанти обстріляли села Любовичі та Привітне.

Читайте також:

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
5424
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація