Окупанти здійснили авіаудар по житловому масиву в центрі Чернігова

Окупанти здійснили авіаудар по житловому масиву в центрі Чернігова

Окупанти здійснили авіаудар по житловому масиву в центрі Чернігова

Кількість злочинів Росії проти України зростає.

Як повідомляє Чернігівська ОДА, російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста.

Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

Поблизу немає ЖОДНИХ військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

На місці працюють рятувальники.

Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.