Окупанти здійснили майже 30 обстрілів по житлових масивах у Київській області: яка ситуація у регіоні

Окупанти здійснили майже 30 обстрілів по житлових масивах у Київській області: яка ситуація у регіоні

Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях.

Протягом 20 березня зафіксовано майже 30 обстрілів російськими окупантами житлових масивів та соціальної інфраструктури у Київській області.

Про це 21 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Зазначається, що найбільші руйнування внаслідок обстрілів у:

Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади);

Броварському районі (Великодимерська громада);

Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).

Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях.

"Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків. Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка за допомогою дронів позицій наших військ. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів", - зазначають в ОДА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

Читайте також: