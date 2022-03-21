Окупанти здійснили майже 30 обстрілів по житлових масивах у Київській області: яка ситуація у регіоні

Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях.
Протягом 20 березня зафіксовано майже 30 обстрілів російськими окупантами житлових масивів та соціальної інфраструктури у Київській області.
Про це 21 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Зазначається, що найбільші руйнування внаслідок обстрілів у:
- Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади);
- Броварському районі (Великодимерська громада);
- Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).
Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях.
"Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків. Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка за допомогою дронів позицій наших військ. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів", - зазначають в ОДА.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.
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