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Окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні: Гуменюк розповіла про тактику ворога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні: Гуменюк розповіла про тактику ворога

Росія здійснила комбіновану атаку на Україну 13 липня / Фото: Associated Press

Як наголосили в ОК "Південь", ППО добре відпрацювала під час атаки 13 липня.

У ніч проти 13 липня російські окупанти здійснили на південь України комбіновану атаку та використали тактику розосередження зусиль Сил оборони і ППО. 

Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні у четвер, 13 липня.

"На півдні була неспокійна ніч. Російські війська здійснили комбіновану атаку на регіон, а також використовували тактику розосередження зусиль Сил оборони і ППО", – сказала вона.

За її словами, ППО добре відпрацювала.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, після опівночі 13 липня у всіх обалстях була оголошена повітряна тривога. Росія знову аатакувала Україну крилатими ракетами та іранськими дронами "Шахед". Атака була спрямована на південь та столицю.

Під час атаки на Київ уламки дронів впали в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах. Є пошкодження житлових будинків та жертва. У Подільському районі столиці під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.

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Дата публікації
Перегляди
844
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