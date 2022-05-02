Окупанти здійснили наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Ворог з метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 2 травня.

"На Слобожанському напрямку угруповання ворога зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ Балтійського та Північного флотів продовжують обстріли міста Харкова", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.

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