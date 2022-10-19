Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на Харківщині: аналітики оцінили, про що це свідчить

Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня. Це може свідчити про те, що окупанти намагаються зберегти територіальні прагнення в області, попри значні втрати під час недщоавніх українських контрнаступів.

Таку оцінку дали аналітики американського Інституту вивчення війни.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська 18 жовтня відбили атаку російської армії на населений пункт Огірцеве за два кілометри на південь від кордону з РФ та приблизно за 50 км на північний схід від Харкова.

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"Природа цього обмеженого вторгнення неясна, але це може свідчити про те, що російські війська продовжують наступальні операції поблизу кордону. Враховуючи поточний стан російських наступальних можливостей в Україні, який постійно погіршується, російські війська навряд чи досягнуть будь-яких успіхів у цій сфері", – оцінили аналітики.

Деокупація Харківщини

На початку вересня стало відомо, що ЗСУ деокупували 20 населених пунктів у Харківській області. Так, були звільнені міста Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічне, села в Дергачівській і Золочівській громадах.

Після поразки на Харківщині російські окупанти усвідомили свої помилки і почали будувати ешелоновану оборону, щоб завадити подальшому просуванню ЗСУ. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російських військових дуже деморалізувала поразка у Харківській області. У них є проблеми з особовим складом.

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