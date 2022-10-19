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Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на Харківщині: аналітики оцінили, про що це свідчить

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Окупанти здійснили обмежену наземну атаку на Харківщині: аналітики оцінили, про що це свідчить

Фото: Getty Images

Російські війська продовжують наступальні операції поблизу кордону.

Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня. Це може свідчити про те, що окупанти намагаються зберегти територіальні прагнення в області, попри значні втрати під час недщоавніх українських контрнаступів. 

Таку оцінку дали аналітики американського Інституту вивчення війни.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська 18 жовтня відбили атаку російської армії на населений пункт Огірцеве за два кілометри на південь від кордону з РФ та приблизно за 50 км на північний схід від Харкова. 

"Природа цього обмеженого вторгнення неясна, але це може свідчити про те, що російські війська продовжують наступальні операції поблизу кордону. Враховуючи поточний стан російських наступальних можливостей в Україні, який постійно погіршується, російські війська навряд чи досягнуть будь-яких успіхів у цій сфері", – оцінили аналітики.

Деокупація Харківщини

На початку вересня стало відомо, що ЗСУ деокупували 20 населених пунктів у Харківській області. Так, були звільнені міста Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічне, села в Дергачівській і Золочівській громадах. 

Після поразки на Харківщині російські окупанти усвідомили свої помилки і почали будувати ешелоновану оборону, щоб завадити подальшому просуванню ЗСУ. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російських військових дуже деморалізувала поразка у Харківській області. У них є проблеми з особовим складом.

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Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2707
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