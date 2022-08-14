Окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії на двох напрямках - Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії біля Костянтинівки, Оріхова, Павлівки та ще десяти населених пунктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Завдали авіаударів неподалік Новосілки, Новоандріївки та Щербаків", - додали у Генштабі.

Також ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки.

А на Південнобузькому напрямку противник обстріляв із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Оленівка, Мирне, Широке, Поляна, Павло-Марʼянівка, Червона Долина, Киселівка, Тернівка, Велике Артакове, Біла Криниця, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка.

Росіяни задіяли авіацію для ударів біля Білогірки та Великого Артакового і вели повітряну розвідку БпЛА.

"В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, стало відомо, куди тікають окупанти з правого берега Дніпра у Херсонській області.

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